El govern municipal promet 130 actuacions als entorns escolars aquest mandat

El govern municipal assegura que les actuacions a l’espai públic per afavorir a infants i famílies una mobilitat més segura als entorns escolars arribaran a tots els districtes de Sabadell. Això, amb un pressupost de més de 6,5 milions d’euros. “Tallar carrers per tallar a vegades no té sentit; les pacificacions quan tenen més sentit és en els entorns escolars”, ha expressat Farrés.

“Acabarem la legislatura havent invertit en totes les escoles públiques de Sabadell”. És la promesa de l’alcaldessa, Marta Farrés, que ha presentat aquest divendres des de l’escola Joan Montllor un pla per millorar els entorns escolars de Sabadell. Una línia d’actuació més dins del programa municipal ‘Els diners als carrers’, que se suma, en matèria educativa, a les inversions que també es faran els propers cursos amb relació al confort tèrmic .

Entre les obres fetes aquest mandat i les que encara han de començar, hi ha prop de 130 accions. Aquí s’inclouen 24 actuacions d’eixamplament de voreres i instal·lació d’elements per reduir la velocitat i més de 90 millores en la senyalització d’entorns educatius. Accions que sumen prop de 640.000 euros i que han estat cofinançades pels fons europeus Next Generation.

També s’han remodelat els entorns de les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume, on s’han instal·lat passos de vianants elevats i reductors de velocitat. En aquests centres s’han realitzat, a més, accions per ampliar les voreres i naturalitzar les zones properes.

Quines actuacions estan en marxa?

Pel que fa als treballs que s’estan portant a terme a hores d’ara, s’està actuant en la millora dels paviments i drenatge de l’accés a l’Escola Can Rull, un projecte que dona resposta a una demanda històrica de la comunitat de l’escola, que havia reivindicat en diverses ocasions que es produïen petites inundacions durant els dies de pluja. Igualment, estan en marxa els treballs als entorns de les escoles Amadeu Vives, Joan Montllor i La Trama.

Pel que fa a l’entorn de l’Escola Amadeu Vives, es preveu l’eliminació definitiva del trànsit rodat del carrer de Fra Luis de León, entre els carrers de Samuntada i Calders, per transformar-lo en una plataforma única.

A l’escola Joan Montllor, a Torre-romeu, –on s’ha fet el contacte amb els mitjans de comunicació aquest divendres– s’eliminarà el trànsit rodat dels carrers de la Ribera Ribagorçana i del Francolí en l’àmbit de la plaça de Karl Marx i es transformarà en plaça de plataforma única tot aquest espai.

Pel que fa al camí escolar de La Trama i urbanització del carrer de la Unió, es farà una plataforma única, substituint l’asfalt per llamborda granítica per solucionar els problemes d’accessibilitat del carrer. L’operació al carrer de la Unió integrarà l’espai amb la plaça del Vallès, amb una petita zona d’estada, amb nou arbrat i mobiliari urbà.

També avancen els treballs per millorar la seguretat a l’entorn de l’Institut Castellarnau, en el marc de la construcció del carril bici entre Sabadell i Terrassa, amb la ubicació d’una franja per a vianants que donarà accés al centre de formació professional. Així mateix, vinculat a la construcció d’una zona de jocs infantils inclusius a la plaça de les Illes Medes, davant de l’Escola Francesc Bellapart, s’ubicarà un remuntable a la calçada per afavorir la seguretat.