L’Advocacia de Sabadell lamenta el col·lapse als jutjats de la ciutat

El Col·legi de l’Advocacia de Sabadell ha lamentat a través d’un comunicat aquest divendres la “greu situació” dels jutjats de la ciutat. Una de les grans preocupacions, alerten des de l’organisme, és el col·lapse als jutjats de família, que programen vistes a un any vista.

“Com a resposta a una queixa de l’ICASBD sobre la greu situació als Jutjats de Sabadell, el Departament de Justícia va posar de manifest que els jutjats de 1a instància de Sabadell es troben un 97% per sobre del mòdul de càrrega òptima de treball que estableix el Consell General del Poder Judicial”, avisen, apuntant també els volums de feina en l’àmbit social. Per aquest motiu, la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) ha iniciat converses a través de cartes al CGPJ, el TSJC i el mateix departament per evidenciar la problemàtica creixent.

Tal com va explicar fa uns dies el Diari, els jutjats de Sabadell són els que tenen més activitat pendent de tot Catalunya, només darrere de l’Audiència de Barcelona, d’àmbit provincial, segons el Consell General del Poder Judicial. Hi havia 23.880 causes acumulades a 31 de desembre de 2023, per sobre de capitals de demarcació com Lleida (17.801), Tarragona (13.778) i doblant Girona (10.841).

L’anterior consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha deixat un full de ruta i un pressupost per a remodelar l’equipament, segons el qual la renovació dels jutjats hauria d’estar enllestida el desembre de 2028, avançant-se un any al calendari previst inicialment. La reforma, una de les carpetes pendents del nou conseller, Ramon Espadaler, preveu una ampliació de l’equipament amb dues plantes més i sis noves sales de vistes, una de les quals estarà destinada a macrocauses judicials.