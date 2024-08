Oscar Salguero, sense medalla als Jocs de París

A menys de dos segons de la seva tercera medalla paralímpica s’ha quedat Oscar Salguero, que ha acusat molt a la final els seus problemes. El sabadellenc arribava d’una lesió que l’havia condicionat durant tot el cicle paralímpic. Amb dolor i condicions adverses, fins i tot la seva participació s’havia complicat. A la final, Salguero ha acabat sisè amb un temps d’1:12.36, lluny de les medalles que han estat en 1:10.55 al bronze, que s’ha penjat el colombià Carlos Serrano Zárate.

El nedador del Club Natació ja ho deia abans de la prova i de la cita: l’únic objectiu és gaudir i tocar la paret amb la sensació d’haver-ho donat tot. No obstant això, el bon paper a les sèries classificatòries del matí, havia tornat a obrir un raig d’esperança per veure el sabadellenc pujar al podi paralímpic a París, després de l’or de Rio de Janeiro 2016 i la plata de Tòquio 2020. Salguero havia estat el tercer més ràpid, només per darrere dels que posteriorment han estat l’or i la plata: l’incombusible Andrei Kalina i el xinès Yang Guanglong, que a la cursa per les medalles han fet un temps d’1:09.02 i 1:09.83, respectivament.