Últimes hores del mercat: arriba el davanter Ryan Bakayoko

Poca feina per fer, però alguns deures d’última hora al CE Sabadell. El més clar, el ‘9’ que apuntalés l’atac. Lucas Viale ha tancat l’arribada de Ryan Bakayoko. Un davanter centre d’envergadura (1,92 m) que als 22 anys ha disputat una setantena de partits al futbol nacional francès.

Bakayoko arriba procedent del Niort, de National (tercera categoria del futbol francès), on va disputar 14 partits la temporada passada anotant un gol. Anteriorment, va passar pel futbol base del Nimes i del Montpellier. A la 22-23, el davanter d’origen ivorià va disputar una vintena d’enfrontaments a la Ligue 2 amb el Niort.

Ara, arriba al Centre d’Esports per ocupar una de les fitxes sub23 que quedaven lliures i apuntalar l’atac de l’equip de David Català. Bakayoko competirà per la titularitat amb Javi Delgado, fins ara l’únic punta de la plantilla. En les últimes hores encara es preveu un moviment més. El club està treballant per tancar l’arribada d’un migcentre sub23, cedit d’un equip de superior categoria. Tot indica que aquesta operació es podria allargar fins a l’hora límit.