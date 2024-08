A la muntanya, sí, però amb cap

[Editorial, 31 agost del 2024]

A Sabadell tenim la sort de ser veïns de la Mola i de tenir altres massissos i cims ben a prop. A més d’entitats com la UES que promocionen el contacte, el coneixement (i el gaudi) de la natura. Anar a la muntanya és un autèntic plaer, però sobretot, quan fa bon temps i ens hi sentim còmodes. Si algun cop heu fet una sortida per sobre de les vostres possibilitats o el cel s’ha girat bruscament, ja sabeu per experiència com es pot arribar a tòrcer un dia bonic.

Anar a la muntanya, doncs, demana responsabilitat i forma física, per poder fer els recorreguts amb seguretat, conscients de la nostra capacitat i les limitacions que puguem tenir. Estirar més el braç que la màniga sol sortir malament. Segons les dades dels bombers, el Vallès Occidental és la segona comarca de Catalunya on s’han fet més rescats de muntanya aquest any. Ser una comarca amb prop d’un milió d’habitants, en la qual hi ha la Mola, que alhora és ben a prop d’altres comarques, fa que sigui un punt on fàcilment es poden produir accidents perquè, al cap i a la fi, són moltíssimes les que hi accedeixen cada any.