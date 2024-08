El sabadellenc amb cor de tinta i ànima de paper

El febrer del 1978, el pare de Francesc Fusté (amb qui comparteix nom i la mateixa passió per la seva copisteria), havia treballat com a viatjant de productes tèxtils a Sabadell i buscava una nova sortida laboral. Va ser gràcies al seu padrí, que era fotògraf, que van conèixer el local per llogar i la idea d’instal·lar-hi una màquina per fer fotocòpies. “En aquell moment, les fotocòpies només les feien els fotògrafs amb unes màquines rudimentàries molt difícils d’utilitzar, calia fer-ho full a full”. El sabadellenc recorda que el primer moment en què va estar en contacte amb el món de la impressió i les fotocòpies va ser a casa del seu padrí quan el visitava els dissabtes.

Un negoci familiar

No va ser fins al 1988 que Fusté fill va començar a treballar a la copisteria, ja que prèviament havia estudiat empresarials. Tot i aquest període, en Francesc es va criar entre fotocòpies i ja coneixia el negoci a la perfecció. El seu pare, que actualment té 91 anys, va continuar anant a la botiga fins al 2016, quan va retirar-se totalment. Parlant sobre els clients i la seva fidelitat, diu: “Hi ha gent que quan vam obrir començaven la seva carrera professional (advocats, metges, arquitectes…) i han fet tota aquesta vida professional fent ús dels nostres serveis. Evidentment, la relació és d’amistat. També molts estudiants n’han fet ús, sobretot quan teníem l’estació aquí davant i veníen de la UAB”.

Nous canvis a la copisteria

En Francesc destaca algunes innovacions on va ser pioner en el món de les fotocòpies, com “els escàners de gran format utilitzats pels arquitectes, que són un servei que només donem nosaltres a Sabadell i fa molts anys que ho fem. Essencial per elaborar plànols fins i tot vam arribar a col·laborar amb l’Arxiu Històric de la ciutat”. Recorda que aquesta inversió va ser un risc, però el fet que innovessin tant va permetre que fins i tot fossin els encarregats de provar i avaluar les noves màquines de l’empresa HP. “Per exemple, hi havia una màquina que servia per escanejar i copiar al mateix temps un plànol a color i gran escala. Nosaltres vam ser dels primers que la vam tenir a tota Catalunya”, diu orgullós el sabadellenc. En relació amb el futur, volen no abastar massa (ja que mai ho han fet) i mantenir la qualitat i el saber fer que fa que en els últims 46 anys siguin un negoci de referència dins del seu camp a la ciutat.