El PSOE, cap al suïcidi

[Jordi Serrano, historiador i rector emèrit de la UPEC]

Qualsevol que hagi llegit els escrits de Lamela, Llarena i Marchena s’adonarà ràpidament de la mediocritat de la seva formació. No sé qui s’ha tret de la màniga que els jutges passen per unes oposicions molt dures i que són gent molt intel·ligent. Només cal veure com Lamela ha estat ascendida al Tribunal Suprem, com ho està sent la dona del Llarena, o de fiscal la filla del Marchena.

De fet, per preparar-se les oposicions, el sistema consisteix a agafar un jutge ben situat i pagar-li amb diner negre a canvi que “et prepari”. Es va publicar a tota la premsa i ningú ho ha investigat, clar.

Es fa així a canvi que et faci entrar. És un món endogàmic, que coopta els seus membres entre familiars, amics i coneguts, per això un 80% són d’extrema dreta. La democràcia no els va depurar.

Però, a més, els papers que emeten aquesta gent són lamentables. Només cal dir que es condemna una consellera com si fos d’Educació, Dolors Bassa, quan la consellera d’Educació era Clara Ponsatí. Ara, amb el delirant jutge García Castellón, el que van repescar per tapar els casos de corrupció del PP, ja s’ha vist que fins i tot ha estat incapaç d’endevinar els dies que havia de demanar una ampliació dels terminis. Tots és un nyap d’inici a final. Per això la justícia de mitja Europa els ha humiliat.

I només faltava la cirereta final. El presumpte jutge Juan Carlos Peinado, tant si com no, vol passar a la història com el jutge que va acabar amb el govern progressista d’Espanya. Un dels imputats va cobrar 150 euros per donar classes a un màster que dirigeix Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. És tot el que ha trobat! El que més em sorprèn és la poca capacitat de crítica del PSOE davant d’aquest jutge ultra que es salta les lleis i els procediments. Sembla com si després de tants anys de dir que cal confiar en la justícia davant les enormes irregularitats d’aquests jutges ultres quan es tractava d’independentistes o de Podemos, ara no se’n saben avenir quan van per ells i qui més defensa Pedro Sánchez i la seva dona és… Pablo Iglesias.

En un país amb tradició democràtica, aquests jutges serien expulsats de la judicatura per no voler aplicar les lleis tal com es varen redactar. Ara bé, el Tribunal Constitucional va obrir la porta a fer política per sobre de la sobirania popular expressada en el Parlament, el Congrés, el Senat i en un referèndum. Ara al Tribunal Suprem no li dona la gana aplicar la llei d’amnistia. I el Peinado vol empresonar el president socialista del govern espanyol. Per què el PSOE va pactar de forma tan lamentable la renovació del CGPJ? Seria aquest organisme que hauria d’expulsar aquests jutges. Per què van donar dret a vet al PP? Els ho va exigir el rei? Quina altra força els empeny al suïcidi? És inexplicable.