Quina activitat de la Festa Major esperes amb més ganes?

Poc menys d’una setmana per al tret de sortida de la Festa Major de Sabadell 2024. Després de l’estiu arriba l’assenyalada data, enguany amb moltes novetats i una gran oferta d’activitats de tota mena, per a grans i petits i de totes les classes possibles. Alguns sabadellencs tenen activitats concretes molt marcades en el seu calendari.

És el cas de la Maria Rosa que habitualment “participo o vaig a veure en les activitats de ball”, especialment “les sardanes”. Reconeix, però, que enguany encara no ha revisat el programa. “No l’hem rebut a casa. Durant aquesta setmana ens ho anirem mirant i veurem si participem en alguna activitat més”, admet. El que té clar la sabadellenca és que “aprofitarem els dies de festes i ambient per passejar per zones concorregudes i veure les celebracions i ànims de la gent que participa de forma més activa”.

Semblant és la previsió del Josep que explica que “acostumo anar a la fira artesanal del carrer de la Indústria, perquè m’agrada molt veure el que fan i tenen”, però que “encara m’he de mirar la resta d’activitats”. Igual que la Maria Rosa, al Josep li agraden les activitats de ball, però en el seu cas tira més cap al tango i explica que hi ha participat altres anys. Enguany, a més, aprofitarà per “passejar per la zona de la fira i veure l’ambient, perquè visc a prop”, reconeix.

Contrari és el cas de l’Eva, que passarà la meitat de les festes lluny de la ciutat. “Aniré el dijous a la fira d’atraccions amb la família, però després marxo uns dies per aprofitar el pont del dilluns”. Per a la sabadellenca, la Festa Major s’ha tornat “una mica repetitiva” i afirma que “prefereix estar fora”. A més, explica que viu a la Creu Alta i, a vegades, “en aquestes dates costa descansar amb la festa i els concerts tan a prop i moltes persones passant a prop de casa durant tota la nit”. De fet, reconeix que és el principal motiu de ser fora durant les festes.