La intervenció assistida amb gossos és una pràctica terapèutica a l’alça en pacients pediàtrics. Sobretot per als infants amb problemes de comunicació i relació, o amb dificultats de llenguatge o pluridiscapacitat. Des que el Parc Taulí va implementar aquesta teràpia, l’any 2018, un total de 106 pacients pediàtrics atesos en el Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) se n’han beneficiat.

Tal com apunta Ana Veas, psicoterapeuta del Parc Taulí, “el que busquem és que els infants cada vegada siguin més autònoms en el seu funcionament”. Es tracta d’un tipus d’intervenció que permet treballar diferents objectius terapèutics relacionats amb la comunicació, les relacions interpersonals i ambientals, els hàbits i l’autonomia mitjançant el vincle que es genera entre el terapeuta, l’infant i el gos. Amb tot, el gos actua com un motivador i, en moltes ocasions, ajuda a assolir objectius terapèutics d’una manera més amena.

Australian Cobberdogs, els gossos ideals

Les sessions tenen lloc setmanalment i són dirigides per un equip multidisciplinari format per psicoterapeutes, fisioterapeutes, logopedes i tècnics de DOGKING. En conjunt, treballen per brindar una atenció centrada en l’infant i la seva família, que també pot participar en les sessions. En concret, els gossos són Australian Cobberdogs, la primera raça de gossos concebuda per fer activitats terapèutiques i assistencials.

La intervenció assistida amb gossos que ofereix el CDIAP és possible gràcies al conveni de col·laboració entre el Parc Taulí i DOGKING, entitat de referència en el sector de les intervencions assistides amb animals.

[Fotos: Parc Taulí]