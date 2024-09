Oscar Salguero, bronze al relleu mixt a París

Semblava que marxaria de París sense medalla després del sisè lloc del divendres, però no ha estat així. Oscar Salguero s’ha penjat el bronze en el relleu 4×100 estils mixt i aconsegueix la seva tercera medalla en uns Jocs Paralímpics. A més, el sabadellenc es penja el metall que li faltava després de la plata de Tòquio i l’or de Rio (en aquelles ocasions ho va aconseguir a la prova individual).

Salguero ha nedat els 100 braça de la final. A les sèries del matí, el dels Merinals no ha estat entre els integrants de l’equip per poder-lo reservar a la cursa per les medalles, anant amb molt de compte per no forçar el seu cos després del calvari de les últimes temporades i el desgast de la prova individual. El relleu espanyol ha passat per l’equador de la prova, just després de nedar Salguero, en cinquena posició i la segona meitat de la cursa ha remuntat fins al definitiu tercer lloc amb un temps de 4:29.39.

Únicament Austràlia amb un temps de 4:27.08 (nou rècord paralímpic) i els Països Baixos amb 4:28.07 han quedat per sobre de l’equip espanyol que l’han format Núria Marqués, Íñigo Llopis i la terrassenca Sarai Gascón, a més de Salguero. D’aquesta manera, acaba amb un bon regust i amb el bronze penjat al coll el camí en els seus tercers Jocs el sabadellenc que aconsegueix una nova medalla paralímpica, la primera per equips.