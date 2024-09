Totes les escoles bressol municipals i de primària tindran tendals i umbracles

La instal·lació de tendals que va començar el 2023 a les escoles públiques de Sabadell continuarà en els pròxims mesos amb una nova inversió de 2,2 milions d’euros. L’Ajuntament ha tret ara a licitació el projecte per instal·lar tendals i umbracles a les escoles bressol i de primària públiques de tots els districtes de la ciutat. L’actuació pretén millorar el confort en aquests espais, especialment en els dies que faci més calor. La intenció és que estiguin instal·lats abans de l’estiu de l’any que ve.

El format de tendals i umbracles que s’instal·larà es va provar amb èxit en una prova pilot que es va dur a terme a l’escola bressol municipal Joaquim Blume. Són estructures metàl·liques fixes en les quals es poden col·locar lones tèxtils, transpirables “i amb una resistència extremadament alta als raigs UV i a les variacions tèrmiques”, segons el consistori.

Aquesta inversió forma part d’un paquet de 4 milions d’euros que el Govern destaca que està invertint per millorar el confort tèrmic dels equipaments educatius, amb altres elements com ventiladors de sostre, tant pel benefici dels infants com el professorat, les famílies i el conjunt de la comunitat educativa.