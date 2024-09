Les infeccions de transmissió sexual (ITS) preocupen el món sanitari. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat recentment sobre la caiguda en l’ús de condons entre els joves a l’estat espanyol, un fet que obre la porta a malalties com el VIH, la clamídia o la gonorrea.

En aquest context, l’associació sabadellenca Actuavallès remarca la urgència de tenir un espai de cribratge d’ITS permanent, per arribar a persones afectades que, sent sovint asimptomàtiques, augmenten el risc de propagació sense saber-ho.

La demanda a la ciutat

“Fa anys que fem proves ràpides de VIH. Paral·lelament, abans de la covid vam iniciar un projecte pilot amb el Taulí de cribratges d’ITS en l’àmbit de treballadores sexuals, que després es va estendre a tota la població”, explica Alberto Capitán, director de l’entitat local.

Ara, l’objectiu és fer un pas més. De la mà de l’hospital sabadellenc i el Departament de Salut, el repte és que el servei es mantingui estable a la seu. “Seria un espai pioner a Sabadell. Actualment, estem limitats i no es pot fer una detecció àmplia. Si tens símptomes, el metge de capçalera et fa les proves i el sistema públic funciona perfectament. Però volem anticipar-nos als símptomes i arribar a tothom, no només a pacients clínics”, apunta, aturant així abans les cadenes de transmissió.

Contactes entre les parts

Les converses per fer-ho possible han quedat aparcades pel canvi a la Generalitat, tot i que des de l’entitat són optimistes i admeten que el feedback de l’Administració local i el Govern català és bo. La intenció és que els pressupostos del 2025 incloguin un increment destinat a aquesta partida. En aquest sentit, el projecte dels comptes entre el PSC i ERC preveu una inversió de més de sis milions d’euros al Taulí. Actuavallès apunta que consolidar el cribratge tindria un impacte relativament petit a nivell de costos.

Fins ara, Actuavallès ha atès gairebé 500 usuaris a l’any. Xifra que suposa la meitat de les demandes que reben, gairebé un miler. La prova, que s’està fent dimarts i dijous, consisteix en la presa d’una automostra similar als programes de detecció de càncer de còlon. Després, envien el recipient al Taulí. L’entitat, alhora, analitza les pràctiques de risc i la manera d’evitar-les, amb un acompanyament a l’usuari. “En cas de resultat positiu, cal que la persona tingui accés al tractament. Si detectem, però no tractem, no serveix de res”, avisa Capitán.

L’entitat treballa per conscienciar d’infeccions presents a les quals, avisen, s’ha perdut la por. “Hi ha malalties que van a l’alça i cal actuar per fer-hi front”, tanquen.