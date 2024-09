El carrer de Sabadell que tanca per vacances: “Ho fem per garantir el descans dels veïns”

Durant el mes d’agost i en altres dates assenyalades de l’any, com sant Joan, festa major i Cap d’Any, un tram del carrer de l’Alcalde Crespí (Torreguitart) queda tancat al pas dels vianants. El tanca l’Associació veïnal de Torreguitart, “per garantir el descans dels veïns de l’edifici; una finalitat social”, segons explica el seu president, Antonio Recio, i també indica un rètol al mateix lloc. Enguany, es preveu reobrir-lo el 10 de setembre.

Recentment, el Partit Popular ha denunciat en un comunicat que es faci aquest tancament, que “impedeix el pas dels vianants”, que han de passar per l’avinguda de l’Alcalde Moix, situada en paral·lel darrere un edifici. A més, els populars assenyalen que les tanques estan fixades a murs d’un edifici públic com és l’IES Agustí Serra i Fontanet i que restringeixen l’accés a elements públics com els bancs, les papereres i l’enllumenat públic que hi ha en el tram tancat.

Fonts de l’Ajuntament consultades pel D.S. detallen que el consistori “no ignora que el carrer és una zona de pas i hem parlat amb el veïnat per abordar el tema i garantir que el carrer queda obert”, sense més concrecions.

La regidora del PP, Cuca Santos, afirma que “no entenem com és possible que una comunitat veïnal particular instal·lés unes reixes, aprofitant-se del carrer i privatitzant-ne el seu ús”. Antonio Recio afegeix que “fa temps que es fa aquest tancament per garantir el descans dels veïns de l’edifici. El carreró dona a vuit comunitats [que accedeixen als domicilis per l’avinguda de l’Alcalde Moix] i a l’estiu s’hi posava gent a prendre la fresca i feien xivarri fins a altes hores de la matinada”, persones que no tenien per què ser veïnes, motiu pel qual “els veïns es queixaven que no poden descansar a l’estiu a causa de la gent que seia als bancs”.

El president de l’entitat veïnal indica que per als veïns dels pisos més pròxims a l’espai tancat “no els afecta el tancament, perquè és una drecera que fan servir alguns veïns del carrer del Maestrat per anar cap a l’escola”.