David Català va jugar de rival un Sabadell-Espanyol B de Festa Major fa 22 anys

Entre els 15 antecedents del Sabadell-Espanyol B a la Nova Creu Alta -amb 10 triomfs arlequinats, 1 empat i 4 victòries espanyolistes-, en rescatem un que ofereix unes curioses coincidències, començant pel nom propi de l’actual tècnic del Centre d’Esports, David Català.

Era la temporada 2002/03 i la primera peculiaritat és que, com passa aquest diumenge, es tractava de la segona jornada de lliga i en plena Festa Major de la ciutat. De fet, molts aficionats, just després del duel, van recórrer uns metres per assistir al massiu concert que la Rosa (Operación Triunfo) va oferir a l’amfiteatre del parc de Catalunya com a plat fort.

El segon nom propi és el de l’actual tècnic arlequinat, David Català, qui va formar l’eix de la defensa del filial perico juntament amb l’infortunat Dani Jarque. En aquell Espanyol B també jugava va jugar el sabadellenc Juvenal a més d’altres noms importants com el porter Iraizoz, Moisés Hurtado o Jonathan Soriano. I a la banqueta, s’asseia un altre vell conegut de l’afició arlequinada, el tècnic Ramon Moya.

El duel va acabar amb una patida victòria del Sabadell per 3-2. El partit va ser dominat per l’Espanyol B en moltes fases. De fet, va avançar-se dues vegades amb els gols de Jonathan Soriano i Juvenal de penal. Havia igualat momentàniament Jordi Tarrés. A la graderia ja es notava un cert nerviosisme perquè el conjunt dirigit per Pere Valentí Mora venia de perdre al camp del Reus (3-1). En el tram final, però, va arribar la reacció. Javi Vicente col·locava el 2-2 i a l’últim sospir, un cop de cap d’Albert Tomás feia esclatar l’eufòria a la Nova Creu Alta. Una victòria d’autèntica Festa Major.

Ignasi Senabre i… Jaume Milà

El partit d’aquest diumenge també tindrà una càrrega de morbositat. David Català s’enfrontarà al club que el va veure créixer mentre en el cantó perico, cal destacar la presència del tècnic Ignasi Senabre a la banqueta. Va sonar amb força com a candidat al del Sabadell a l’estiu després de les seves excel·lents temporades al CE Europa.

D’altra banda, l’exdirector esportiu del Centre d’Esports, Jaume Milá, és ara el màxim responsable del futbol Base de l’Espanyol, on també treballa l’extècnic arlequinat, Gerard Bofill, protagonista d’un triste balanç a la banqueta del Sabadell la passada temporada (0 de 18 punts).

Quatre mil socis

Tres dies abans de l’estrena a la Nova Creu Alta, el Centre d’Esports ha anunciat que ha arribat als 4.000 socis, una xifra lleugerament superior a la de l’any passat a les mateixes alçades. Una dada significativa és que gairebé un miler d’abonats -un de cada quatre- són altes noves. D’aquesta manera, el Sabadell encapçala la classificació social del grup III de Segona Federació, deixant enrere el Sant Andreu, amb 3.800 socis i altres clubs com Europa, Lleida o el Terrassa, que supera en prou feines el miler de socis.