La Cursa Popular continua sent l’estrella esportiva de la Festa Major

Entre la diversitat d’activitats esportives de la Festa Major, la Cursa Popular continua sent l’estrella indiscutible. Es pot considerar un clàssic, però manté el seu encant i suposa també una motivació especial per a molts sabadellencs. Alguns s’ho prenen com un veritable repte competitiu i altres com una via d’esbarjo i retrobament amb amics… que requereix un esforç físic.

El format va canviar l’any passat amb la desaparició de la Mitja Marató i les modalitats de 7 i 14 km que oferien un perfil més competitiu. “En una edició que va començar a la Plaça Granados va participar l’atleta internacional Martín Fiz, excampió d’Europa i el món de marató”, recorda l’expert d’atletisme sabadellenc, Jaume Amiel.

Aquestes proves van atraure corredors gairebé professionals, però també suposaven un gran desplegament organitzatiu i obligaven a tallar més carrers. Per això es va optar per tornar als orígens i ara repeteix en aquesta 45a edició amb el doblet de 5 i 10 quilòmetres.

El recorregut

El circuit, doncs, no varia. El Passeig de Sant Oleguer continua sent el punt neuràlgic, amb la sortida de les dues proves (a les 10 hores de diumenge) i arribada. El recorregut passa pel carrer Brutau, Avinguda Barberà, carrer de Sant Sebastià, carretera Barcelona, Horta Novella, plaça del Gas, Sant Feliu, Escola Industrial, Gràcia, Escola Pia, Via Massagué, Passeig Manresa, Passeig Plaça Major, plaça doctor Robert, Rambla, avinguda Barberà, Brutau i Passeig Sant Oleguer. La de 5 km farà una volta al recorregut i la de 10 km, dues.

S’espera una gran participació. L’any passat es van recuperar les xifres d’abans de la pandèmia amb més de 2.500 corredors. Ara es podria acostar als tres mil. Es poden fer les inscripcions fins aquest dijous (www.cursafestamajorsabadell.cat) i els dorsals es recullen al Centre Comercial Via Sabadell (botiga Wala) el divendres (de 17 a 20 h i dissabte, de 10 a 13.30 h) i Fira Sabadell (dissabte, de 17 a 21 h).

La Cursa també pensa en els més petits i s’organitzen tres proves infantils (nascuts entre 2012 i 2018) amb diferents horaris de sortida segons l’edat: 11.30 (més grans); 11.50 (mitjans) i 12.10 (petits). D’altra banda, l’Ajuntament ofereix un servei de canguratge gratuït per a infants de 3 a 12 anys (de 9.30 a 12.45 h). Grans i petits volen gaudir d’una nova gran Cursa Popular.