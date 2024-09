Dispositiu per blindar la seguretat per la Festa Major de Sabadell

En paraules de la regidora, “la suma d’agents per treballar per una Festa Major és molt important i, per això renovem el compromís amb la col·laboració dels principals operadors en la mobilitat per la ciutat com un recurs per aquelles situacions de percepció de risc que es produeixen fora de l’àmbit de la festa”.

Així, la TUS farà possible les parades intermèdies a demanda i les associacions de taxistes que operen a la ciutat, Taxis Catalunya i Ràdio Taxi Sabadell, oferiran cobertura a les persones en cas que se sentin en situació de vulnerabilitat o risc, per tal d’allunyar-les del perill.

D’altra banda, aquest any es doblen els Punts Liles i durant els dies de celebració se n’ubicaran a les activitats de nit de l’Eix Macià i a les Barraques. Els Punts Liles són espais d’informació, sensibilització i acompanyament, amb professionals especialitzades, per prevenir i donar suport davant de possibles situacions de violències masclistes i LGBTIfòbiques.