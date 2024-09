Sabadell viatja al segle passat per un dia durant la Festa Major

Sabadell es traslladarà per Festa Major al segle passat. El titular no és un clickbait. Per catorzena edició, ARCA, amb col·laboració de TUS, retornaran al carrer autobusos antics per viure un trajecte únic.

L’associació es va formar el 2003. El Josep Maria, un dels fundadors, recorda els inicis, navegant a internet per trobar històries i fotografies d’aquells vehicles icònics. A través d’una pàgina de debat, es van posar en contacte, compartint la devoció.

Quan els vehicles es van començar a donar de baixa, l’entitat va decidir preservar-los. El primer va ser un Pegasus 6035 articulat, que havia circulat per Barcelona. A poc a poc, van anar ampliant la flota, amb més d’una dotzena d’exemplars avui.

“La cita és una data molt especial i que sempre tenim marcada en vermell al calendari”, explica. “La gent ve expressament a veure els vehicles, participa i fa el recorregut, simplificat en una línia”. El punt de trobada serà l’Estació d’Autobusos, on s’iniciarà el viatge fins al trenet del parc de Catalunya. Les expedicions seran constants.

“Ens fa il·lusió que la gent recordi com es viatjava abans. Volem recrear com es viatjava abans, la figura del cobrador…”, bufa. Hi podrà pujar tothom. Hi haurà sis vehicles, amb alguns especials per a l’ocasió. A més, TUS col·laborarà amb un xòfer, que portarà un dels primers autobusos que va circular per la ciutat, el 6038. Els més antics són de l’any 1976. En pujar-hi, els més veterans podran recordar aquells trajectes de fa gairebé mig segle.

Durant l’any, els autobusos continuen tenint molta vida. De fet, com a curiositat, un dels vehicles -absent per obligacions del guió- apareix en la pel·lícula ‘El 47’, estrenada aquesta setmana.

Fotos de David Chao