Una de les activitats principals i més multitudinàries en l’àmbit esportiu de la Festa Major, un any més, serà el tradicional Torneig 3×3 de bàsquet, que se celebrarà aquest dissabte al barri de Covandonga. Amb la col·laboració dels clubs de la ciutat, l’edició d’enguany comptarà amb prop de dos centenars i mig de jugadors i jugadores participants repartits en més de mig centenar d’equips de les diferents categories. Les inscripcions es van tancar el passat dimecres i les xifres són similars a les d’altres edicions en un torneig que causa furor als més esportistes a la ciutat, tant pels que juguen com pels que es passen per la zona a veure el nivell.

La plaça de la Sardana, davant del recinte de Fira Sabadell, es tornarà a vestir de curt per viure l’emoció dels partits amb grans i petits com a protagonistes. Les cistelles, els punts i la competitivitat seran molt presents, però per sobre de tot, els organitzadors esperen viure un any més una gran festa del bàsquet sabadellenc. Enguany, han col·laborat les entitats més representatives d’aquest esport a la ciutat com el CN Sabadell, el Creu Alta Bàsquet, el Bàsquet Pia, el Sant Nicolau o el Sabadell BQ Vallès.

Al matí serà el torn dels més petits, amb els partits dels tornejos mini i infantil, que comptaran amb una vintena d’equips. Els guanyadors es coneixeran entre les 12:30 i les 12:45 del migdia amb les finals de les dues categories. A la tarda pujarà el nivell i l’alçada amb les categories més altes de la base del bàsquet sabadellenc, cadet, juvenil, sènior i bàsquet adaptat, amb més d’una trentena d’equips participants en total i partit des de les 17 dela tarda fins ben entrada la nit, cap a les 22:30. Les finals arrencaran entre les 21:20 i les 22h.

Molts companys i amics dels clubs e la ciutat competiran per guanyar el premi de campions del torneig de Festa Major 2024 tant en categoria masculina com en femenina. Un any més, la tradicional cita del bàsquet arriba a la ciutat per celebrar unes festes que, com sempre, tindran en els esports una part important de celebració i amb la imprescindible i tradicional cita amb el bàsquet com a punt clar.