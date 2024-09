El Club de Tir Sabadell obre les portes per mostrar els valors d’aquest esport durant la Festa Major

Si d’alguna cosa pot presumir el Club de Tir Sabadell és de constància i perseverança. Cada any, per la Festa Major, obre de bat a bat les portes de casa seva. És un esport minori que inicialment provoca una inevitable sensació de respecte. Fins i tot una mica de por. “Això desapareix quan es coneix per dins”, assegura el president del Club de Tir Sabadell, Ricard Martínez, qui manté una lluita permanent per donar a conèixer els valors d’aquesta disciplina.

Com ho podem fer? Doncs la millor fórmula és obrir les portes de l’entitat almenys una vegada a l’any, van pensar. Dit i fet. “D’ençà que soc president (fa més d’una dècada) s’ha celebrat la jornada de portes obertes a excepció de l’any de la pandèmia i un altre que es van fer paradetes al Passeig. En total sumem una vintena d’anys”, confirma orgullós. L’objectiu sempre ha estat el mateix: “donar a conèixer el tir i conscienciar a la gent perquè el consideri un esport més. Personalment, considero que té molts avantatges i valors, com la potenciació de la ment, la concentració i la disciplina”.

Més de 300 visitants

Aquest dissabte (de 10 a 14 hores) hi tornaran amb una jornada de portes obertes entre les 10 i 13 h. Ricard Martínez confia a superar la xifra de 300 visitants de l’any passat. “És una iniciativa que té un gran èxit cada Festa Major, la gent, i sobretot els joves (a partir de 8 anys) senten molta curiositat i els agrada provar-ho. Posem a la seva disposició tots els nostres recursos com entrenadors i els pares de tiradors que col·laboren sempre. Quan ho han fet surten molt satisfets”, afirma.

El president afegeix que “en alguns països europeus, el tir és considerat com un esport d’alt nivell. Clubs i escoles col·laboren conjuntament en la formació i pràctica d’aquest esport i això ajuda a tenir més tiradors”. En el cas del Club de Tir Sabadell, se sent “satisfet” del funcionament de l’Escola, un planter amb esportistes prometedors, com és el cas del badienc Chus Oviedo, ja consolidat a l’elit nacional i internacional.

El contrapunt negatiu són les instal·lacions. “Ens hem quedat una mica enrere perquè econòmicament no podem assumir la galeria d’aire comprimit de 10 metres. La resta de clubs ja ho tenen. Hem buscat finançament, però sense resultat. Això significaria un gran pas endavant pel club”. També està molt pendent de la construcció del Portal del Sud que condiciona l’accés a les instal·lacions, que ara s’ha de fer per l’aeroport.