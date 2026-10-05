Cirurgia i làser: dues especialitats, un mateix criteri mèdic, per la Dra. Nélida Grande, cirurgiana plàstica, estètica i reparadora

Quan una persona es planteja millorar algun aspecte de la cara o del cos, no sempre és fàcil saber quin tractament necessita. De vegades la millor opció és una cirurgia; altres, un tractament làser. I en molts casos, totes dues tècniques es poden complementar.
Per això, més important que començar preguntant per una màquina o per una intervenció concreta és fer una bona valoració mèdica.
A Clíniques NG de Sabadell, la Dra. Nélida Grande treballa juntament amb un equip especialitzat tant en cirurgia plàstica com en tractaments làser. Lobjectiu és estudiar cada cas i decidir quin procediment pot aportar un resultat més proporcionat, natural i realista.
Quan la cirurgia és la millor opció
Hi ha canvis que no es poden resoldre únicament amb tractaments no invasius. La caiguda del pit, l'excés de pell a l'abdomen oa les parpelles, o determinades alteracions del contorn corporal poden requerir una intervenció quirúrgica.
En aquests casos, l'experiència de l'equip és fonamental. No es tracta únicament de dominar una tècnica, sinó saber quan està indicada, com adaptar-la a l'anatomia de cada pacient i quin resultat es pot esperar.
El làser, una eina cada cop més versàtil
La tecnologia làser permet actuar sobre problemes molt diferents: qualitat de la pell, taques, textura, cicatrius, determinades vermellors o flacciditat.
Però no hi ha un únic làser capaç de resoldre-ho tot. Cada tecnologia treballa de manera diferent i s'ha d'escollir segons el tipus de pell, la profunditat del problema i l'objectiu que es vol aconseguir.
En alguns tractaments es vol renovar la superfície cutània; en altres, actuar en plans més profunds. L'endollaser, per exemple, permet treballar mitjançant una fibra òptica molt fina introduïda sota la pell en determinats casos de flacciditat o petits acúmuls grassos.
No sempre cal triar entre cirurgia o làser
En molts pacients, totes dues àrees poden formar part d'un mateix pla. La cirurgia pot corregir estructura, excés de pell o volum; el làser pot ajudar a millorar la qualitat i la textura de la pell.
La clau és no tractar per tractar.
A Clíniques NG, la Dra. Nélida Grande i el seu equip treballen des d'una visió global: valorar primer, indicar després i utilitzar cada tècnica únicament quan pot aportar un benefici real.
Perquè en cirurgia plàstica i medicina estètica, la tecnologia importa i la tècnica també. Però el més important continua sent saber què necessita realment cada pacient.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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