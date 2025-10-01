ACCIÓ: 375.000 projectes empresarials i més de 250.000 llocs de treball en els seus 40 anys d'història

ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del departament d'Empresa i Treball, ha contribuït a crear i mantenir més de 250.000 llocs de treball en els seus 40 anys d'activitat. Així ho ha posat en valor el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant l'acte de celebració del 40è aniversari de l'agència que aquest vespre ha reunit empreses i entitats catalanes al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
L'agència facilita el creixement de les empreses catalanes mitjançant l'impuls de la innovació, l'expansió internacional i l'estratègia empresarial, a més de ser l'entitat del Govern responsable de captar la inversió estrangera a Catalunya. També ofereix acompanyament per fer projectes d'R+D, de transformació verda i tecnològica, així com en els processos d'internacionalització i d'obertura de filials a l'estranger de les empreses catalanes. El titular d'Empresa i Treball ha explicat que, durant aquestes quatre dècades, ACCIÓ ha acompanyat més de 375.000 projectes empresarials que han facilitat la mobilització de més de 28.000 milions d'euros d'inversió privada.
L'acte celebrat aquest dimarts al vespre ha comptat amb una exposició que repassa l'evolució del teixit empresarial català durant aquestes quatre dècades, en paral·lel a l'evolució de l'agència. Així, s'han exposat els casos d'empreses catalanes pioneres en els seus àmbits i que conformen casos d'èxit en el camp de la internacionalització, la innovació i el creixement empresarial, com ara Simon, Liquats Vegetals, The Blue Box o Fractus. Durant l'acte, el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'ACCIÓ, Jaume Baró i Torres, ha mantingut una conversa amb Anna Birulés, que va ostentar càrrecs directius al COPCA i al CIDEM dels anys vuitanta, durant la qual han debatut sobre els canvis que ha experimentat el món dels negocis en aquests anys.
Al llarg d'aquests anys, Acció ha obert oficines a Tòquio, Nova York, Brussel·les i San Francisco el 1988 i ha impulsat la política de clústers el 1992, entre d'altres iniciatives, com la Primera Setmana d'Internacionalització el 1994. Pel que fa a les línies d'ajuts, els primers es van llençar el 1995 en col·laboració amb el Consell Interdepartamental de Recerca i innovació Tecnològica i al 2007 es va consolidar l'aposta pel suport a la recerca i desenvolupament a les empreses amb la creació de la línia d'ajuts a projectes empresarials d'R+D. Des d'aleshores, aquesta línia ha mobilitzat més de 300 milions d'euros en més de 800 projectes empresarials d'R+D. D'altra banda, també destaquen els més de 3.200 milions d'euros d'inversió estrangera i d'empreses catalanes mobilitzats els darrers 20 anys gràcies a la línia d'Inversions Empresarials d'Alt Impacte.