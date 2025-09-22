Els accionistes minoritaris sobre la millora de l'oferta: "És maliciós i enreda a l'accionista"

Els impulsors de l'Associació d’Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell no acudiran a l'opa, malgrat la nova proposta del BBVA perquè la consideren una “presa de pèl” i només es podria “començar a valorar” si la prima superés el 30%, tal ha assegurat el president de l’associació, Jordi Casas, en una trobada amb els mitjans de comunicació aquest dilluns a Barcelona. Un escenari que ni tan sols la mateixa entitat contempla, tal com ha deixat clar en la mateixa comunicació feta a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El president de l’associació s'ha mostrat especialment crític amb Carlos Torres, en relació amb el canvi de rumb emprès, a només dos dies per cloure el termini per modificar l’oferta, recordant que “davant els mitjans sempre havia dit que no la milloraria. Això és maliciós i enreda a l’accionista". Davant d’aquest fet, que s’afegeix a una "falta de transparència al llarg de tot el procés”, l’associació, que compta amb 600 socis, amb “bastants milions d’accions”, estudia presentar un requeriment a la CNMV per posar fi a una “cerimònia de confusió, amb missatges contradictoris, anuncis enganyosos i canvis de criteris constants. Una ambigüitat feta a propòsit per desorientar el mercat”.
Ara, i després d’aquest darrer moviment, exigeixen a la comissió els criteris amb els quals l’autoritat establirà el preu d’una eventual segona opa –per exemple, quina cotització s’agafarà com a referència–sempre que el percentatge d’acceptació se situï entre el 30 i el 50%: “Se li ha vist el llautó en el moment que va incloure aquest escenari a la SEC”, ha assegurat Joan Llonch, vocal de l’associació.
En aquesta línia, Casas ha posat més llenya al foc, demanant que es posi fi a una “estratègia de la por”, amb “missatges ambigus” per part del president Carlos Torres: “És una especulació sense fonament, l'únic objectiu de la qual és generar por".
La trobada també va servir per alertar que, malgrat que en la nova oferta els accionistes no tributarien per les plusvàlues generades –si s'aconsegueix el 50% d'acceptació–, s’exposen a un “greu risc fiscal”, si finalment el BBVA deicdeix baixar el llindar d'acceptació (entre el 30 i 50%): “El BBVA no pot garantir si es pagaran o no impostos en cas de no arribar a aquest llindar, traslladant tota la incertesa al minoritari”.