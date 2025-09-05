Els accionistes minoritaris del Banc Sabadell consideren que el BBVA vol aconseguir l’entitat a “un preu de rebaixes”

Amb la publicació del fullet de l’opa del BBVA al Banc Sabadell, iniciant així el compte enrere per conèixer el desenllaç final d’aquesta operació, l’Associació d’Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell considera que l’oferta proposada per l’entitat presidida per Carlos Torres és “ofensiva” per diversos motius.
En un comunicat, l’associació presidida per Jordi Casas critica que el BBVA “no s’ha dignat ni a actualitzar l’oferta”, motiu pel qual, segons defensen, és un “intent evident de comprar barat”. Alhora, i malgrat que en la roda de premsa d’aquest mateix divendres al migdia, Torres no ha tancat la porta, malgrat la insistència dels mitjans de comunicació, a la ‘carta’ que es guarda el BBVA de continuar endavant amb l’opa si obté almenys un 30% del capital –aquest divendres, s’ha fet públic el comunicat al regulador borsari dels Estats Units, la SEC–, l’entitat sabadellenca alerta que el BBVA “vol entrar per la porta del darrere”, esgrimint que “conscient que no assolirà el 50% de capital, es reserva l’opció de rebaixar el llindar al 30%, amb la qual cosa aspira a controlar el banc sense comptar amb la meitat dels seus accionistes”.
Així mateix, els accionistes minoritaris alerten que el bescanvi “suposarà un major cost fiscal per als accionistes de Banc Sabadell” i que en cas d’èxit de l’operació, el BBVA “revisarà la política de dividends del Sabadell a la baixa, perjudicant directament l’accionista minoritari”.
Quatre motius pels quals l’associació considera que “el BBVA pretén prendre el control del Banc Sabadell a preu de rebaixes, traslladant el cost d’aquesta operació als accionistes minoritaris”.