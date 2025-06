L’aigua regenerada, una oportunitat per atraure més empreses

Avui dia, tal com ha quedat palès en la jornada celebrada a l’Auditori de Fira Sabadell, empreses com Moventia o el Cercle Sabadellès 1856 ja disposen d’aquesta doble xarxa, que ha permès estalviar grans quantitats d’aigua

“És important que els tres polígons d’activitat econòmica del Sud poguéssim accedir a l’aigua regenerada. Això seria poder jugar a la Primera Divisió i situar-nos a l’alçada de polígons com el petroquímic de Tarragona”, ha demanat Josep Maria Roviras, president de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons del Sud, en el marc de la taula rodona de la jornada “Sabadell, ciutat capital de l’aigua regenerada”.

Una petició feta a consciència, tenint en compte que “hi ha hagut empreses que han fet marxa enrere, precisament per no tenir accés a l’aigua regenerada. Oferir aquesta possibilitat és cabdal per ser atractius”, ha assegurat Roviras.

Avui dia, tal com ha quedat palès en la jornada celebrada a l’Auditori de Fira Sabadell, empreses com Moventia o el Cercle Sabadellès 1856 ja disposen d’aquesta doble xarxa, que ha permès estalviar grans quantitats d’aigua: “En un any hem estalviat més de 8.000 m3 o el que serien tres piscines olímpiques, sense afectar l’eficiència, el servei ni l’activitat ordinària”, ha explicat Josep Maria Balaguer, 'facility manager' de Moventia. Des de l’any 2022, al centre logístic de la companyia centenària nascuda a Sabadell ubicat a Sant Pau de Riu-sec, utilitzen l’aigua regenerada en sanitaris, jardineria i túnel de rentat.

Des del Cercle Sabadellès 1856, a través de la seva gerent, Elisenda Pascual, connectats a la xarxa d’aigua regenerada des del 2023, també han aconseguit grans estalvis d’aigua potable, tal com ha compartit amb els presents Pascual: “Hem disminuït el consum d’aigua potable en un 60%. Nosaltres reguem setze pistes de terra batuda, que són 10.000 litres cada dia a l’estiu, i tenim 60.000 m² de jardineria. Som l’empresa que utilitza més aigua regenerada de Sabadell”.

Entre les diverses intervencions, Eulàlia Planes, presidenta de la Comissió de Transició Ecològica de la Cambra de Comerç, ha posat l’accent en la importància de continuar invertint en aquesta matèria, per part de l’administració pública, recordant que “és important que no només es facin les grans inversions, sinó també en la mateixa xarxa, per evitar fuites d’aigua”. Alhora, Planes ha reiterat el que la Cambra des de fa anys reclama als representats polítics: “hi ha empreses que han fet els deures i n’hi ha que no. Ara no tenim sequera, però ens han dit que tornarà a venir. No fem una norma general per a tothom. Hem de premiar a les que fan bé les coses i a les altres motivar-les”.

Finalment, la presidenta de la Comissió de Transició Ecològica ha encoratjat al consistori local a “pensar en gran” i “mirar a fora” per compartir l’experiència sabadellenca en matèria d’aigua regenerada. “Hem de ser actius, que això ens dota de més competitivitat”.