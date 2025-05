Grup Ametller Origen incorporarà 1.300 professionals en un any

Grup Ametller Origen, companyia líder en transformació agroalimentària, posa en marxa el projecte El Viver, un nou ecosistema de formació amb el doble objectiu d'incorporar més de 1.300 col·laboradors nous en els pròxims dotze mesos i d'impulsar el talent dels més de 3.500 professionals que actualment treballen a les seves botigues. L'empresa familiar, que compta amb 148 establiments en l'actualitat, reivindica d'aquesta manera l'ofici d'especialista en la venda d'alimentació a través del disseny d'un pla de carrera i de la promoció interna.

Davant la falta de professionals dins del sector i de l'interès creixent en l'alimentació saludable per part dels consumidors, El Viver dotarà de les eines necessàries a més de 5.000 persones cada any a través d'una experiència formativa omnicanal que comptarà, a més, amb un espai físic a través de la nova botiga escola a Barcelona. El nou espai, situat al número 59 de la Via Augusta de Barcelona, té sales de formació i la recreació d'una botiga des d'on també es connectarà per streaming amb aquells establiments més allunyats de la capital catalana.

Una promoció interna cada dia

El Viver compta amb quatre itineraris formatius, el primer dels quals adreçat a les persones que s'incorporen noves a Ametller Origen i que no tenen coneixements sobre l'ofici: "El projecte aporta coneixements des de zero a les persones que no estan familiaritzades amb el sector perquè coneguin la professió des dels inicis –assegura Fernando Oteiza, director general d'Operacions del Grup Ametller Origen–; a més, reforcem els plans d'especialització i les opcions de promoció interna a través de la formació contínua, prioritzant la qualitat i el compromís tant amb els nostres col·laboradors com amb els clients".

La resta d'itineraris s'adrecen a l'especialització en producte fresc, concretament en les categories de fruita i verdura i en la de carnisseria, així com en el lideratge de botiga. Tal com assegura Oteiza, "en l'actualitat, als establiments d'Ametller Origen es promociona, almenys, una persona al dia".

1,3 milions d'euros d'inversió anual

Tal com assegura el conseller delegat i cofundador de la companyia, Josep Ametller; "volem combtatre l'extinció de l'ofici d'especialista i reivindicar-la com una figura indispensable a l'hora d'assessorar i acompanyar els consumidors, cada cop més interessats en l'alimentació saludable i conscient, a través de la captació i la fidelització del millor talent". En aquest sentit, Grup Ametller Origen destinarà una inversió anual d'1,3 milions d'euros per revertir aquesta pèrdua causada, sobretot, per la falta de relleu generacional.