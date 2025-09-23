Oferta “insuficient”, segons els analistes

Tot i la nova oferta, diversos analistes financers encara la continuen veient “insuficient”, tot i la lleugera millora en les condicions. “La nostra recomanació als accionistes de Banc Sabadell és no acceptar l’oferta, en la mesura en què l’increment del 10% no és prou atractiu”, van assegurar els analistes d’Alantra. En aquesta línia, apunten que “el nostre preu objectiu de 3,90 euros està un 15% per sobre de l’oferta revisada”.
Des de JB Capital apunten que la pujada del 10% és “bona, però no suficient”, i que per això continuen recomanant el Banc Sabadell en solitari, destacant l’atractiu del dividend extraordinari per la venda de TSB. Alhora, apunten que l’operació “continua sent atractiva des del punt de vista econòmic pel BBVA”.
Per als analistes de Kepler, la pujada suposa una sorpresa per al mercat, després que la cúpula del BBVA havia defensat públicament que no apujaria el preu. Les noves condiciones suposen “una oferta més seriosa que alguns accionistes del Banc Sabadell podrien considerar i que estreta les oportunitats d’èxit i de fallada”.
Per la seva banda, els analistes d’Autonomous creuen que la nova oferta, que elimina les implicacions fiscals negatives de l’anterior per als minoritaris, “millora” les opcions d’assolir el mínim del 50% d’adhesions. Malgrat això, considera que els accionistes hauran de decidir si volen continuar tenint accions del Banc Sabadell amb una rendibilitat puntual del 16% per la venda de TSB o passar a un escenari amb “més potencial de creació de valor, però amb un perfil de risc diferent”.
En el cas dels accionistes del BBVA, els experts consultats pel mitjà finanzas.com tampoc tenen clar que es trobi en el millor dels mons després d’aquesta oferta.
Des de GVC Gaesco consideren “negatiu per als accionistes actuals del BBVA aquest increment de l’oferta perquè l’impacte de la compra en el BPA (benefici per acció) passa a ser negatiu encara que el 2028 s’aconsegueixin totes les sinergies”.
L’entitat recorda que no s’ha tingut en compte “l’impacte negatiu de l’impost a la banca”, i conclou: “Males notícies per als accionistes de BBVA i prima insuficient per als del Banc Sabadell. Recomanem no acudir a l’opa”.