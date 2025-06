Josep Maria Sainz (Anubis Cosmetics): "La sostenibilitat ja no és una opció, és una responsabilitat"

Anubis Cosmetics és una companyia sabadellenca familiar, amb més de quaranta anys d’història, avui liderada pel director general Josep Maria Sainz – segona generació, dedicada al sector de la cosmètica professional. En l’actualitat, a les instal·lacions acabades d’ampliar, ocupa a trenta persones, amb una desena de perfils professionals. En el present i futur, Anubis Cosmetics, amb presència a 30 països d’arreu del món, vol continuar impulsant nous projectes com Anubismed, la marca cosmecèutica orientada al canal mèdic estètic.

D’aquí a dos anys, Anubis Cosmetics celebrarà quaranta-cinc anys d’activitat. Situem-nos l’any 1982. Anubis Cosmetics va néixer com un projecte familiar amb una visió clara: oferir solucions eficaces en cosmètica professional des d’una aposta ferma per la qualitat, la proximitat i la innovació. La seva fundació va respondre a una necessitat evident de professionalitzar i especialitzar l’oferta cosmètica en un moment en què el sector començava a transformar-se.

Quin ha estat el secret, per avui dia ser una companyia referent en el sector? Continuem mantenint intactes els valors fundacionals que ens han permès créixer de manera sostinguda al llarg de més de quatre dècades. Ens adaptem a les particularitats de cada mercat i col·laborem estretament amb els nostres distribuïdors en més de 30 països, amb l’objectiu de continuar ampliant la nostra presència internacional i proporcionar solucions d’alt rendiment per a la cura de la pell.

En l’actualitat, quins són els reptes que teniu sobre la taula? La cosmètica professional viu una evolució constant que ens exigeix adaptar-nos diàriament. Ens enfrontem a un entorn altament competitiu, on cal estar molt atents a les novetats, canvis en la demanda i hàbits dels consumidors. Un dels grans desafiaments és mantenir la prescripció professional davant l’increment de venda en línia, on el client busca sovint el preu per damunt de l’assessorament. És essencial trobar l’equilibri: apostar per la innovació, reforçar la comunicació digital i fidelitzar el client des de l’excel·lència.

I com s’afronten? Invertim en tecnologia, formació, digitalització i, sobretot, talent humà. La digitalització ha estat clau. El nostre equip pot treballar de forma remota gràcies a una infraestructura tecnològica sòlida que vam accelerar durant la pandèmia.

En què es tradueix l’aposta d’Anubis Cosmetics en la sostenibilitat? La sostenibilitat ja no és una opció, és una responsabilitat. Treballem en la reformulació de productes per eliminar ingredients controvertits, minimitzar el nostre impacte ambiental i garantir fórmules cada cop més netes i eficaces. A més, estem implementant mesures per reduir emissions i optimitzar els processos de producció, logística i envasat.

I en R+D+i? La innovació és un pilar fonamental del nostre ADN. El nostre departament de R+D+i desenvolupa productes d’alt rendiment amb ingredients actius d’última generació, sempre alineats amb les tendències internacionals i amb els més alts estàndards de qualitat.

Recentment, la companyia ha ampliat les seves instal·lacions. Per què a Sabadell? Anubis va néixer a Sabadell i aquesta ciutat és part de la nostra identitat. Apostar per quedar-nos-hi no només és una decisió estratègica, sinó també emocional. Ens sentim a casa, i això es tradueix en una millor qualitat de vida per al nostre equip i una millor connexió amb els nostres valors. L’ampliació ens ha permès duplicar la superfície del laboratori, magatzem i oficines centrals. A més, hem creat un showroom, espais per a formació i zones de col·laboració, per tal d’oferir un servei encara més eficient i proper als nostres partners i clients. Ens preparem per a un futur prometedor amb una clara visió global.

Al llarg d’aquests anys, quin ha estat el paper del Banc Sabadell? El Banc Sabadell sempre ens ha acompanyat en el nostre creixement des dels inicis en l’exportació, aportant sempre les millors solucions en diferents productes financers, així com un assessorament personalitzat de gran nivell.