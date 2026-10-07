Aprovada la Llei de Cambres: “Per fi veiem la llum”

Nova etapa per a les Cambres catalanes. Aquest dimecres, el Parlament de Catalunya ha aprovat la nova Llei de Cambres, que posa fi a dotze anys d’endarreriment i aporta més seguretat jurídica, millora la coordinació entre cambres i estableix les bases per al finançament de les seves funcions públiques. Una demanda llargament reclamada des de la Cambra de Sabadell. “Ara, per fi, veiem la llum”, celebra el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich.
L’aprovació de la llei arriba després d’un procés llarg, en què les cambres han mantingut converses amb els agents socials, el govern i els grups parlamentaris. La tramitació parlamentària i el posterior dictamen del Consell de Garanties Estatutàries han acabat, però, de delimitar el marc jurídic de la nova norma. “Aquest dictamen ha deixat les coses clares. Ara tenim un marc legal molt estabilitzat i podrem treballar amb més tranquil·litat”, afegeix el president.
La nova normativa no es limita a actualitzar el marc legal, sinó que també permet avançar en el funcionament intern del sistema cameral. La llei incorpora millores en els aspectes de governança de les cambres i també en la relació amb el Consell de Cambres. En aquest sentit, el president considera que aquest organisme serà “un instrument molt important de cara al futur per a la coordinació de totes les cambres i en la millora de l’eficiència”. La nova normativa reforça també el paper de les cambres en la representació dels interessos generals del teixit econòmic i en la col·laboració amb les administracions.
Un dels aspectes que més directament afectarà el futur funcionament de les cambres és el finançament de les seves funcions. La llei preveu un conveni pluriennal de tres anys entre el govern i les cambres i estableix una implantació progressiva del finançament, amb una partida de 3 milions d’euros el primer any, 5 milions el segon i 7 milions el tercer. Alberich valora aquest pas amb prudència: “Malgrat que no és tot el que voldríem les cambres, és un antecedent i genera un precedent que en el futur ajudarà que el finançament de les funcions públiques estigui garantit”.