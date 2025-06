El col·lectiu 55+, el més castigat per trobar feina

Sabadell continua reduint la xifra del nombre de persones desocupades –229 persones respecte a l’abril (−2,1%) i 503 menys que fa un any (−4,6%), situant en 10.512 persones en situació d’atur. Però tot i aquesta evolució positiva del mercat laboral sabadellenc, el col·lectiu major de 55 anys continua sent el més afectat per l’atur, que el situen com el més castigat per reincorporar-se en un centre de treball.

Segons les darreres dades de l’infoatur referents al passat mes de maig, de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a Sabadell hi ha 3.639 persones aturades de més de 55 anys, amb una taxa d’atur registral del 15,76%, la més alta entre tots els col·lectius, més de sis punts per sobre la mitjana de la taxa d’atur registral i més d’un punt respecte de la mitjana comarcal (14,32%) d’aquesta franja (55+). Això suposa que gairebé 1 de cada 6 persones majors de 55 anys en situació activa a Sabadell està sense feina.

Tot i la situació sabadellenca, aquesta no és única, ans al contrari. A la cocapital del Vallès Occidental, a Terrassa, la taxa d’atur registral d’aquest col·lectiu s’enfila fins al 16,85%, amb 4.024 terrassencs.

A l’altre costat de la moneda, Sant Cugat i Matadepera, amb el 7,24% i el 6,27%, respectivament, són les poblacions de la comarca amb els percentatges més baixos respecte al grup d’edat sènior. En clau comarcal, aquest col·lectiu també ha experimentat una lleugera millora mensual (-1,1%), però el ritme d’inserció al mercat laboral en els 55+ és molt menys intensa que la d’altres grups, com ara els de 45 a 54 anys (-2,5%) o de 30 a 44 anys (-1,9%).

En xifres generals del Vallès Occidental, l’atur va caure a divuit municipis, entre els quals Sabadell, que va ser una de les poblacions que va tenir un descens del nombre de persones desocupades més elevat (-2,1%), per sobre la cocapital comarcal Terrassa (-1,4%).