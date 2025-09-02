Sabadell tanca l'agost amb un repunt del 3% d'aturats

Sabadell va tancar l’agost amb un repunt de l’atur del 3%, de manera que el total de sabadellencs sense feina va ascendir fins als 10.997. Es tracta de 321 aturats més que el juliol passat, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball. En percentatge, l’atur ha crescut més de mig punt (2,40%) respecte de l’agost del 2024 en comparació amb el juliol de l’any passat.
En clau comarcal, a la cocapital, a Terrassa, l’augment del nombre de persones desocupades s’ha enfilat fins al 2,7% respecte del mes anterior, un escenari similar al que han experimentat poblacions com Sant Cugat (2,9%) o Rubí (3,2%).
A Catalunya, l’atur també va repuntar un 2,5%, deixant el nombre total de persones sense feina fins a les 327.365. Pel que fa a l'afiliació, el mes va tancar amb 63.562 llocs de feina menys, un descens de l'1,62%, i es va posar fi a set mesos seguits d'increments que s'encadenaven des de principis d'any.