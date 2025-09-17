B2Brouter s'uneix a team.blue

La companyia team.blue, proveïdor digital per a empreses i emprenedores d'àmbit europeu, ha anunciat l'aliança amb l'empresa sabadellenca B2Brouter, dedicada a oferir solucions de facturació electrònica arreu d'Europa. L'operació es produeix pocs anys abans de l'entrada en vigor de regulacions obligatòries de facturació electrònica B2B a tot el continent europeu.
Aquesta transacció converteix a team. blue en soci estratègic juntament amb els accionistes existents, mentre que l'equip directiu, encapçalat per Oriol Baussà continuarà liderant les operacions diàries i el creixement de l'empresa. Amb aquesta unió, la companyia sabadellenca passa a formar part d'un ecosistema europeu de 3.600 experts, obté accés a més de 3,3 milions de clients en més de 22 països europeus i amplia significativament l'abast en el segment de les pimes. "Associar-nos amb team.blue és una fita important per a B2Brouter, ja que continuem liderant la revolució de la facturació electrònica a Europa. Junts, estem posicionats per convertir-nos en la solució de referència per a les empreses europees que busquen processos de facturació electrònica conformes i sense friccions", apunta Bausà, CEO de la companyia sabadellenca.
Per la seva part, el CEO de team.blue, Claudio Corbetta, celebra la unió, assegurant que "la seva experiència en el compliment de Peppol –el marc internacional per a l’estandardització de la facturació electrònica– juntament amb la seva àmplia cobertura de formats locals de facturació electrònica, complementa perfectament la nostra missió de proporcionar a les pimes europees les millors eines digitals per prosperar en línia".
Avui dia, B2Brouter, líder de solucions de facturació electrònica i compliment normatiu digital, dona servei a més de 200.000 usuaris arreu del continent, tant a pimes, autònoms i grans empreses.