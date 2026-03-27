B2Brouter estrena instal·lacions al centre de Sabadell: "És un projecte a la ciutat cap al món"

B2Brouter, companyia sabadellenca dedicada a oferir solucions de facturació electrònica, estrena noves oficines al carrer de Sant Pere, a l’antiga botiga de mobles Monty. Aquest dijous, l’empresa liderada pel sabadellenc Oriol Bausà ha inaugurat el nou espai, de 500 m². Una mostra evident del creixement que en els darrers anys està experimentant B2Brouter: “És un salt molt gran; d’estar sol a casa, en un despatx, a estar treballant amb prop de seixanta persones”, ha explicat Bausà, davant un centenar de persones, entre les quals, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol.
La companyia, nascuda fa vint-i-cinc anys, compta en l'actualitat amb més de 250.000 usuaris, d’arreu del món, amb una forta presència a diversos mercats europeus –França, Bèlgica, Itàlia i Alemanya– i amb seu a Nova Zelanda i als Emirats Àrabs Units: “El present és espectacular. Hem crescut moltíssim i el futur encara ho és més. Tot augura uns creixements molt importants amb l’entrada de lleis en països que ens estan ajudant a créixer”, ha assegurat Bausà.
"T'ho perdonem perquè és Sant Cugat"
Durant la presentació, l’empresari sabadellenc ha tingut paraules d’agraïment cap a dues entitats de la ciutat –Xarxa Onion i els Castellers de Sabadell– al llarg d’aquest quart de segle de camí. Per a l’associació encapçalada per l’economista sabadellenc Arnau Bonada, present a la inauguració, n’ha lloat “la gran feina d’acompanyament i d’unió de gent tan sonada com jo, que coopera i crea relacions”, mentre que dels Castellers de Sabadell ha posat en relleu “una sèrie de valors” com la “confiança”, aplicable al món de l’empresa: “quan confies en els altres, un grup de persones diferents poden fer coses extraordinàries”, ha defensat.
En aquesta línia, Oriol Bausà també ha volgut agrair la tasca de l’Ajuntament en la recerca de trobar un nou espai a la ciutat, després d’una dècada al carrer de Blasco de Garay. El fundador de la companyia ha reconegut la “dificultat” per trobar unes oficines adequades, reconeixent que “era més fàcil anar a Barcelona, Sant Cugat o a Sant Joan”, però tot i els entrebancs, ha assegurat que “tenia molt clar que volia estar a Sabadell. La gràcia és que és un projecte a la ciutat per a tot el món”.
Per la seva part, l’alcaldessa Marta Farrés ha volgut agrair a B2Brouter el “sentiment de marca i ciutat, el nacionalisme sabadellenc” per “estrenar un lloc nou” a Sabadell, malgrat una ‘escapada’ a Sant Cugat: “Us perdonem perquè és Sant Cugat, si hagués sigut a Terrassa, no us ho hauríem perdonat”, ha bromejat.
Així mateix, Farrés ha remarcat l’ADN sabadellenc, el d’una ciutat “molt industrial”, prova de la dificultat “de trobar espais” per continuar “fent ciutat” d’una empresa “pionera capaç d’internacionalitzar-se”.