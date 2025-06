B2Brouter impulsa la digitalització del sector legal a l'Estat

La companyia sabadellenca B2Brouter, proveïdor de solucions de facturació electrònica, reforça la seva presència a l’ecosistema legal espanyol gràcies a la seva integració a Lex-ON, el programa de gestió per a despatxos d’advocats desenvolupat per Lefebvre, companyia de programari i contingut jurídic pionera en l’aplicació de la IA all sector legal.

“Aquesta aliança és un pas clau per continuar facilitant la transformació digital de sectors altament regulats com el jurídic. Amb Lefebvre compartim una mateixa visió: posar la tecnologia al servei dels professionals perquè se centrin a aportar valor, no en tasques administratives”, afirma el CEO de B2Brouter, Oriol Bausà.

Amb aquest acord estratègic permetrà als usuaris de Lex-ON emetre factures electròniques d’acord amb la normativa espanyola i enviar-les directament tant a les Hisendes Forals (TicketBAI) com a l’Agència Tributària Estatal (VeriFactu). La solució també permet consultar l’estat de factures en temps real des del mateix Lex-ON, eliminant passos manuals, reduint errors i millorant l’eficiència operativa dels despatxos professionals.

Per la seva banda, el director de Producte de Lefebvre, Lucas Sáenz de Buruaga, destaca que “la integració amb Lex-ON, la solució de gestió per a advocats i despatxos professionals de Lefebvre permet estendre els beneficis de B2Brouter a un col·lectiu clau en la digitalització del país: els professionals de l’àmbit jurídic i fiscal”.