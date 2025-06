El Banc Sabadell supera la xifra de 66.000 milions d'euros de volum de negoci en banca privada

La banca privada de Banc Sabadell, SabadellUrquijo, va superar els 66.000 milions d'euros de volum de negoci a tancament d'abril de 2025 segons ha informat la companyia en un comunicat. En l'últim any, el negoci ha crescut un 33% i ha captat un 40% més de clients, fins a superar actualment els 130.000.

La proposta de banca privada del Sabadell, afegeix l'entitat, es basa en la personalització de l'atenció i l'oferta de productes als clients per part dels banquers. Entre els productes més demandats hi ha els fons d'inversió i les carteres de gestió discrecional, juntament amb estructurats, productes d'assegurances i l'oferta en actius alternatius. En aquests àmbits, SabadellUrquijo compta amb acords amb Amundi i Zurich.

El sotsdirector general de Banc Sabadell i director de Negoci de SabadellUrquijo Banca Privada, Xavier Blanquet, subratlla que “en els darrers dos anys s’ha transformat completament la proposta de valor, però s’ha mantingut l’essència de Banc Sabadell: la vocació de servei al client. Després d’aquests anys de fort creixement tant en nombre de clients com en volum de negoci, el nostre focus continua estant en la millora contínua de tots i cadascun dels aspectes que conformen la proposta de valor. La satisfacció dels clients i les seves recomanacions són les que ens faran créixer”.

En aquest sentit, el banc destaca que el seu model de negoci de banca privada ha estat reconegut per segon any consecutiu amb en els Global Private Banker Awards en quatre categories: Private Banker of the Year – Europe (concedit a Xavier Blanquet); Best Private Bank for Multi-Asset Products, Best Discretionary & Advisory Service Offering – Overall i Outstanding Client Experience in Wealth Management – Overall.