Carlos Torres, "absolutament convençut" que el BBVA aconseguirà més del 50% del capital del Banc Sabadell

Quatre dies després d’anunciar una millora de l’oferta, el president del BBVA, Carlos Torres, s’ha mostrat “absolutament convençut” que l’entitat aconseguirà més del 50% dels drets de vot dels accionistes del Banc Sabadell. En una entrevista amb l’agència EFE, el president ha remarcat que la proposta és “absolutament excepcional” tant pel valor econòmic que aporta com pel projecte de futur que ofereix als accionistes del Banc Sabadell.
Segons Torres, la millora recent de l’oferta —augmentada en un 10% i aprovada per la CNMV— ha reforçat encara més l’atractiu de l’operació. “És una oferta amb una prima molt més elevada que la d’altres operacions exitoses a Europa. Amb la millora, el valor és ara un 60% superior al que tenia quan la vam llançar”, ha explicat. En aquesta línia, i segons ha defensat, la “proposta valora Banc Sabadell en 17.000 milions d’euros i fixa un preu per acció de 3,39 €, molt per sobre dels 1,45 € als quals cotitzava el banc quan van començar les primeres converses”.
En la línia coneguda des de l’inici del procés, el president del BBVA ha recordat que “la unió” no només beneficia els accionistes pel preu de la proposta, sinó també per la rendibilitat futura que pot aportar. “La perspectiva de benefici per acció per als accionistes del Sabadell és un 41% superior després de la fusió respecte a seguir en solitari”. Segons ell, unir-se al projecte de BBVA significa formar part d’una entitat “líder a Europa en rendibilitat i creixement”.
Preguntat sobre una hipotètica segona opa, un escenari que en els darrers setze mesos no entraven en els plans del president, tal com havia assegurat en nombroses ocasions davant els mitjans de comunicació, Torres ha defensat que “millor no esperar”, però alhora ha dit que “aquesta suposada segona opa és incerta i, en qualsevol cas, tindria el mateix preu que l’actual”. Una afirmació que contradiu la línia defensada en els darrers dies pel conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, en tant que el preu ha de ser superior.