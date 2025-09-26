Fluidra inverteix a Hotta, una start-up 'climate-tech'

Fluidra, referent mundial en equipament i soluciones connectades en el sector de la piscina i del wellness, ha anunciat una inversió estratègica a Hotta, una empresa emergent 'climate-tech' de "ràpid creixement" que ofereix sistemes 'plug-and-play' de recuperació de calor alimentada per les operacions del centre de dades, segons ha anunciat la companyia en un comunicat. A través de Fluidra Ventures, el seu fons de capital de risc corporatiu, Fluidra reforça així el "compromís amb la sostenibilitat i incrementa la seva cartera de serveis digitals per a piscines comercials".
Hotta opera amb una infraestructura única: unitats modulars de centres de dades que serveixen a un doble propòsit: per un costat, processen càrregues de treball digitals i, per l'altra, i al mateix temps, generen energia tèrmica. Aquestes unitats s'ubiquen en les instal·lacions del client o a prop d'elles, i es connecten directament als sistemes d'escalfament d'aigua de la piscina. D'aquesta manera, els operadors de piscines comercials només utilitzen Hotta com farien amb un escalfador tradicional: "sense inversió inicial amb menors costos energètics sense cap complexitat afegida".
Segons apunta la companyia, la calefacció suposa un dels costos energètics més elevats de les piscines comercials, ja que freqüentment arriba a consumir fins al 30% de l'energia de les instal·lacions. "La solució de Hotta permet als operadors reduir els costos de calefacció fins en un 70%, a la vegada que elimina la càrrega de capital que suposa comprar o instal·lar nous equips de calefacció".
El model centrat en serveis és senzill: Hotta té i opera la infraestructura, i gestiona tant el subministrament tèrmic com les operacions informàtiques. Els operadors de piscines només paguen per la calor que utilitzen, i són capaces de transformar la calor residual en energia utilitzable, de baix cost i de baixes emissions de carboni.