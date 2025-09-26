Jordi Mercader: “Ser un bon professional no vol dir ser un bon empresari”

El flamant nou rooftop de l’Hotel Verdi ha estat l'escenari escollit per la Xarxa Onion per donar el tret de sortida del nou curs, en una vetllada que ha congregat més de mig centenar d’assistents, entre els quals nombrosos emprenedors de la ciutat. La jornada, que ha tornat a posar en relleu l’esperit emprenedor sabadellenc i les ganes de fer sinergies, ha servit per presentar en societat el llibre de l’empresari, inversor i mentor empresarial Jordi Mercader, “Sense por a guanyar”. Un volum amb capítols independents que glossa, en gran part, l’experiència “de trenta anys de vida en solitari com a emprenedor, algunes de les quals amb èxits i algunes fracassos”, assegura Mercader, que ha enginyat una vintena d’empreses, de les quals mitja dotzena han acabat amb concurs de creditors.
“El –Novak– Djokovic i el –Rafel– Nadal guanyen el 52% dels punts i el 90% dels partits. Són referents en resiliència psicològica perquè guanyen quan toca guanyar”, ha recordat recorda. L’emprenedor ha compartit amb els presents onze idees, entre les quals la importància de saber que “pots tenir habilitats especials, saber fer coses i tenir passió, però això no vol dir que amb això hagis de guanyar diners”, així com que “ser un bon professional no vol dir ser un bon empresari. L’emprenedor té ganes i habilitats, però l’empresari ha de saber gestionar equips, comptabilitat, etc.”
Entre les idees basades en la seva experiència, Mercader ha recordat que cal saber parar quan les coses no van bé, perquè, a vegades, “per molts calés que hi posis, no anirà bé. El fracàs és inherent a l’èxit, com es diu en borsa ‘stop loss’”. Així mateix, ha fet menció del paper que juga l’Estat amb els tributs i de com n’és de complicat fer-hi front, abans d’apuntar cap a sectors en alça per provar sort: “El sector salut, relacionat amb els trastorns alimentaris i malalties mentals, i el mercat del luxe, que funciona molt bé, però perquè funcioni has d’estar a dalt de tot. Si el sector creix, et permetrà equivocar-te; si va justet, no tens marge d’error”.
La vetllada ha conclòs amb un sopar relacional entre els presents, encapçalat pel president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada, i membres de la nova Junta Directiva de l’entitat.