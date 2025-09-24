L'Ajuntament de Sabadell i l'Associació d'empreses instal·ladores del Vallès han col·laborat en la producció d'una experiència immersiva per apropar oportunitats laborals a la ciutadania. En aquest sentit, s'ha produït un vídeo per mostrar el funcionament del sector i les seves sortides laborals a través d'una experiència innovadora amb ulleres de realitat virtual (RV). Mitjançant aquesta tecnologia, les persones participants podran endinsar-se en l'entorn de treball de diferents empreses i descobrir les ocupacions, funcions i reptes professionals vinculats al sector d'una manera dinàmica i interactiva.
En concret, l'Associació d'empreses instal·ladores del Vallès i empreses del sector visitaran el Vapor Llonch per presentar la situació actual del sector, els perfils professionals més sol·licitats, les condicions laborals d'aquests i com participar en processos de selecció. A més, en finalitzar la presentació, les persones assistents podran resoldre dubtes i establir un contacte directe amb la representació del Gremi i de les empreses i endinsar-se en el sector de les empreses instal·ladores per mitjà de la realitat virtual. "Aquest tipus d’iniciatives ens permeten connectar el talent de la ciutat amb sectors que necessiten nova mà d’obra qualificada. Volem apropar la realitat del món laboral a la ciutadania d’una manera innovadora, alhora que facilitem el contacte directe amb les empreses", indica el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas.
Alhora l’Ajuntament de Sabadell i l’Associació mantenen un acord que permet desenvolupar accions conjuntes al Parc Central del Vallès per a l’impuls del sector dedicat a les energies renovables, l’eficiència energètica i el medi ambient. Com assenyala també el regidor Antonio Rodríguez en assegurar que "volem que tothom, especialment les persones que busquen una nova orientació professional, trobi eines útils i canals de contacte directes amb les empreses".