BBVA incrementa més d’un 10% el nou crèdit a empreses a Catalunya

El Consell Assessor Regional de BBVA a Catalunya s’ha reunit aquest dilluns a Barcelona en el marc de les trobades periòdiques que manté per abordar aspectes rellevants de l’actualitat econòmica i social.

Durant la jornada, el ‘country manager’ de BBVA a Espanya, Peio Belausteiguigoitia, ha reafirmat el compromís de l’entitat amb les empreses catalanes i ha recordat que el nou finançament a pimes, autònoms i empreses del banc en aquest territori va créixer més d’un 10% en el primer trimestre del 2025 respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta xifra arriba al 16% si només es té en compte el crèdit destinat a les pimes. A més,, més de 5.800 nous clients d’aquests segments ha triat BBVA com el seu banc preferit durant el primer trimestre de l’any, defensen des de l'entitat.

Durant la tronada, Peio Belausteguigoita ha destacat l’excel·lent moment que viuen les empreses catalanes per competir gràcies a la seva aposta per la innovació i la sostenibilitat, prioritats que BBVA comparteix i que cal impulsar per créixer en el futur.