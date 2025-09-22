Gir de guió: el BBVA millora l'oferta de l'opa al Banc Sabadell

El BBVA ha presentat aquest dilluns una sol·licitud d’autorització per modificar a l’alça les condicions de l’opa sobre el Banc Sabadell, segons ha comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Ara, l’entitat basca ofereix una acció ordinària del BBVA per cada 4,8376 accions ordinàries del Sabadell, sense aportació en efectiu, mentre que anteriorment oferia una acció ordinària i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del banc vallesà.
El canvi altera la naturalesa de l’oferta, ja que s’elimina la part en efectiu i passa a ser un intercanvi íntegre d’accions. Tot i això, l’oferta és un 10% superior a l’anterior, que la direcció del Sabadell havia desqualificat amb declaracions contundents del conseller delegat, César González-Bueno, que va assegurar que no tenia “gens d’interès”.
El BBVA disposava de termini fins aquest dimarts per millorar l’opa sobre el Sabadell i, malgrat que havia reiterat que no ho faria, finalment ha presentat noves condicions a la CNMV. L’entitat presidida per Carlos Torres defensa que la nova modalitat, sense diners en efectiu, té un gran avantatge fiscal, ja que els accionistes no hauran de declarar l’adquisició fins a una futura venda.