La Cambra de Comerç acollirà la Fira d’Ocupació Vallès Treball Jove 2025

La Cambra de Comerç de Sabadell serà l’escenari, el pròxim dimecres 18 de juny, d’una nova edició de la Fira d’Ocupació Vallès Treball Jove, una jornada adreçada a joves d’entre 16 i 29 anys en situació d’atur i inscrits al programa Garantia Juvenil. L’objectiu principal és facilitar la inserció laboral dels participants mitjançant el contacte directe amb empreses i recursos d’orientació professional.

Els joves tindran l’oportunitat de presentar el seu currículum a representants de recursos humans i accedir a tallers pràctics pensats per millorar les competències per a la recerca de feina.

Enguany, hi participaran més de 20 empreses de diversos sectors, com GCT Plus, Inserta Fundación ONCE, El Corte Inglés, Sagalés, Sanitas, Mapfre, Neteges Muñoz, Marlex o Grupo Carinsa. L’ampli ventall d’empreses participants permet que hi puguin accedir joves amb perfils i nivells formatius diversos.

Aquesta fira multisectorial forma part del Programa FSE+ de Treball i Educació, Formació i Economia Social 2021-2027, i està cofinançada pel Fons Social Europeu.

L’organització espera que la jornada contribueixi a generar contractacions a curt i mitjà termini i que serveixi com a punt de partida per a itineraris laborals estables per a joves que busquen una primera oportunitat o una reorientació professional.