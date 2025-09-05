La Cambra i el CE Sabadell uneixen sinergies per impulsar projectes de ciutat

La Cambra de Comerç i el Centre d’Esports Sabadell han presentat una nova línia de col·laboració institucional que busca enfortir els vincles entre els agents econòmics i esportius del municipi. La iniciativa pretén impulsar projectes de ciutat, promoure noves oportunitats de negoci i situar Sabadell com a referent en l’àmbit empresarial i esportiu.
Des de la Cambra, el president de l'entitat, Ramon Alberich, posa en valor el paper històric del CE Sabadell com a motor econòmic i social de la ciutat. En aquesta línia, considera que el club és un actor clau per dinamitzar el territori i aposta per ampliar la col·laboració amb iniciatives que connectin empresaris i esport. L’objectiu és crear espais de trobada que permetin maximitzar el valor compartit entre el teixit empresarial, el club i Sabadell.
Per part del CE Sabadell, el seu president Pau Morilla-Giner destaca que l’ascens esportiu recent obre noves oportunitats, especialment en l’àmbit dels drets televisius. Tot i això, el club no vol basar el seu model únicament en els ingressos tradicionals, sinó que aposta per una estructura autosuficient, capaç de generar valor a través de nous projectes.
Adam Rothstein, màxim accionista del CE Sabadell reconeix que la relació amb la Cambra i amb el teixit empresarial local podria haver estat més estreta en el passat. Ara, però, es vol revertir aquesta situació amb una aposta clara per la col·laboració. Rothstein considera que les marques i empreses poden trobar en el club un aliat estratègic per generar valor, aprofitant la seva presència digital, la base social i els valors que representa: treball dur, determinació i compromís amb la ciutat. En aquest sentit, es vol que Sabadell sigui protagonista del creixement del club, i que els empresaris trobin en aquesta aliança una oportunitat real de negoci i projecció.