FOTOS | L'Animalada Gran i el Pregó Alternatiu encenen la metxa de la Festa Major de Sabadell Redacció
Chenoa aterra a Sabadell amb el record de Terrassa a flor de pell: "Ens ho passarem brutal" Marc Béjar Permanyer
FOTOS | L'Animalada Petita engresca petits i grans en l'inici de la Festa Major de Sabadell Redacció
Torres, als accionistes del Banc Sabadell: “És el moment de sumar-se al projecte d’unió amb el BBVA”
El president del BBVA reitera que l'accionariat de l'entitat sabadellenca té l'oportunitat de formar part del "projecte més atractiu de la banca europea”