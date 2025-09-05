ARA A PORTADA

Diners

Torres, als accionistes del Banc Sabadell: “És el moment de sumar-se al projecte d’unió amb el BBVA”

El president del BBVA reitera que l'accionariat de l'entitat sabadellenca té l'oportunitat de formar part del "projecte més atractiu de la banca europea”

Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 12:19
Actualitzat el 05 de setembre de 2025 a les 12:20

L’aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de l’opa del BBVA al Banc Sabadell inicia el tram decisiu de l’operació plantejada per l’entitat presidida per Carlos Torres, en el que es decideix el futur del banc sabadellenc. 

Aquest mateix divendres, el president del BBVA, en un vídeo distribuït per la mateixa entitat, s’ha adreçat als 200.000 accionistes del Banc Sabadell assegurant que “ha arribat el moment de sumar-se al projecte d’unió amb el BBVA. A partir del pròxim 8 de setembre vostè podrà fer-se soci, en unes condicions molt favorables, del que és probablement el projecte més atractiu de la banca europea”. 

En aquesta línia, i seguint la tònica dels darrers setze mesos, Torres ha defensat les bonances de l’operació, reiterant que “la unió de dos bancs que es troben avui en el seu millor moment i que són tan complementaris, té una lògica incontestable, i és beneficiosa per als accionistes, els clients i els treballadors d’ambdues empreses i per a la societat en el seu conjunt”. 

Per últim, el màxim executiu del BBVA llança un esquer a l’accionista, estimant que “amb la fusió, vostè obtindrà un benefici per acció un 25% superior al que obtindria en cas contrari”.

Al tancament del mercat d’ahir 4 de setembre, la prima que al seu dia oferia el BBVA (30%) continuava negativa (-8,38%). 

Notícies recomenades