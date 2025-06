Torres (BBVA): "Ara, la decisió correspon als accionistes del Banc Sabadell"

En la vigília del previsible pronunciament del Govern de l'Estat sobre si afegeix condicions addicionals al BBVA sobre l'opa de l'entitat sobre el Banc Sabadell, el president del BBVA, Carlos Torres, en el marc de la 42a edició del Seminari de l'APIE ha ressaltat que Europa es troba en un punt d'inflexió que exigeix més ambició i un sistema financer amb bancs capaços de competir a escala global.

En aquest context, Torres ha afirmat que la proposta d'unió amb el Banc Sabadell és una "aposta ferma per Europa, Espanya i Catalunya". "L'operació ja ha estat aprovada per les autoritats competents, tant les espanyoles com europees, i compta amb compromisos ferms per part del BBVA. Ara, la decisió correspon als accionistes", ha afirmat.

En aquesta línia, el president del BBVA ha defensat que la proposta compta "amb beneficis clars per a tots els grups d'interès: clients, treballadors, accionistes i la societat en el seu conjunt: ens donarà major escala per ampliar el crèdit i donar suport al creixement del teixit empresarial, especialment de les pimes i els autònoms".

Finalment, i des del seu punt de vista, Torres ha assegurat que "el que està en joc és la possibilitat de construir un banc millor preparat per al futur. Un banc més fort, més proper i més compromès amb el progrés de tots".