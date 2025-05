El Cercle d'Economia rebutja l'opa perquè "accentua el desequilibri territorial" a favor de Madrid

El Cercle d'Economia rebutja l'opa del BBVA al Banc Sabadell perquè "accentua el desequilibri territorial" a favor de Madrid. Aquest és un dels motius que ha exposat l'entitat empresarial aquest dimarts, que ha avisat dels efectes que provocarà l'operació sibre el sistema bancari de l'Estat . "No és en contra del BBVA, sinó que és una nota a favor de l'interès general i la competència", ha dit el president del Cercle, Jaume Guardiola.

La institució també ha carregat contra el dictamen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i ha defensat que hauria d'haver exigit "desinversions" al banc basc. En cas que això s'hagués considerat "operativament inviable", directament el regulador hauria d'haver "no autoritzat" l'operació.

El Cercle d'Economia ha traslladat tots els seus arguments a la consulta pública que va posar en marxa el Ministeri d'Economia, tancada des del divendres passat. Durant aquesta setmana el govern espanyol ha de decidir si eleva l'operació al Consell de Ministres. El document qüestiona que, en cas que l'operació acabi prosperant, el BBVA mantingui els seus centres directius a Catalunya. Tot i que el banc basc s'hi ha compromès, el Cercle recorda que no és una condició imposada per la CNMC i per aquest motiu apunta que "no hi haurà control sobre la seva efectiva realització". "No dubtem de la bona voluntat de l'entitat oferent, però l'experiència demostra que les dinàmiques empresarials porten a la centralització", afirma. "El mateix BBVA va integrar Banca Catalana primer i Catalunya Caixa després centralitzant la direcció en la seu operativa a Madrid", recorda.