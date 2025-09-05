ARA A PORTADA

La CNMV aprova l'opa del BBVA al Banc Sabadell

Amb el vistiplau del supervisor, l'operació entra en el tram decisiu, en què els accionistes de l'entitat nascuda a la ciutat hauran de decidir el futur del banc

Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 11:09
Actualitzat el 05 de setembre de 2025 a les 11:14

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) dona llum verda a l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell. Quan el pròxim dimarts farà setze mesos que l'entitat presidida per Carlos Torres va anunciar la proposta de fusió, aquest divendres el supervisor ha aprovat l'opa, segons ha anunciat en un comunicat. 

L'oferta és dirigida al 100% del capital de l'entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu integrat per 5.023.677.732 accions. Concretament, i com ja va explicar el BBVA, l'oferta consta d'una acció de nova emissió i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Banc Sabadell. A més, la CNMV assenyala que considera "suficient" el contingut del fullet explicatiu presentat després de les últimes modificacions presentades dimecres d'aquesta setmana.

Sobre el termini d'acceptació, la CNMV assenyala que serà de 30 dies naturals a partir del dia hàbil borsari següent a la publicació del primer anunci amb les dades essencials de l'oferta. 

 

