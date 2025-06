Competència publica l'informe on detalla els seus arguments per autoritzar l'opa del BBVA amb compromisos

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) conclou que el Banc Sabadell no és un operador "imprescindible" a Catalunya i assegura que les pimes tenen "alternatives" de finançament en entitats "mitjanes i petites".

Competència ha publicat aquest divendres l'informe detallat amb els arguments per autoritzar l'opa del BBVA amb compromisos, on indica que "no pot acceptar-se el caràcter insubstituïble" del banc nascut a Sabadell.

El document admet que Catalunya és la comunitat autònoma "més afectada" per l'operació, però defensa que el Banc Sabadell hi ha perdut quota de mercat des de l'any 2021 mentre altres operadors han mostrat una "evolució positiva". Per tot plegat, defensa que el "risc" de l'operació és "limitat".

D'altra banda, Competència valora que els compromissos del BBVA son "més amplis i ambiciosos que els presentats en precedents nacionals en el sector i més exigents que els proposats pel Banc Sabadell".