El Consell del Banc Sabadell rebutja la millora del 10% del BBVA per ser a un "preu insuficient"

El Consell d'Administració del Banc Sabadell torna a rebutjar l'oferta del BBVA, recomana a l'accionista no acceptar-la i considera que aquesta opa tindrà "un molt baix nivell d'acceptació". En la reunió celebrada aquest mateix dimarts, el Consell presidit pel banquer sabadellenc Josep Oliu ha fet públic, en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMC) que hi ha "tres raons" que fan que aquesta oferta continuï lluny de ser atractiva.
Segons defensen, el preu ofert continua sent "significativament inferior" al valor del projecte de l'entitat en solitari, aquest –preu– és "Mmolt similar a la cotització del Sabadell" i, per últim, consideren que "el Banc Sabadell té un potecial de revalorització de fins a un 26% sobre el preu ofert pel BBVA".
Entre els altres motius que esgrimeixen, la retribució a l'accionista en els pròxims tres anys, entre dividends i recompres "és claramaet superior al que percebrien acceptal l'oferta actual", i que acudir a aquesta opa té "riscos rellevants", fent referència a al que comportaria una hipotètica segona opa: no hi podrien acudir, reducció dels dividends o inclús a una "caiguda en el preu de les accions del BBVA que afectaria a quells que acudeixien a l'oap en curs".
David Martínez trenca la unanimitat
A diferència de la reunió del Consell de setmanes enrere per valorar l'oferta del BBVA, en què tots els membres van mostrar el seu rebuig a l'operació, malgrat algunes objeccions de l'accionista mexicà David Martínez, aquesta vegada, el tercer accionista de l'entitat —disposa d'un 3,86% del capital social del Banc Sabadell) ha anunciat que acudirà a l'opa. "He decidit participar en l'oferta presentada pel BBVA perquè considero que la futura consolidació a Espanya d'ambdues institucions donarà lloc a una entitat encara més competitiva", ha apuntat, després de voler deixar-ne constància en l'informe emès pel Banc Sabadell.