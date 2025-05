Avenç de Ditel en el camp de la IA per als processos industrials

Ditel, l'empresa del copropietari sabadellenc Àlex Rubio, especialitzada en el disseny i fabricació d'aparells de mesura i controls de procediments en l'àmbit industrial, ha obert la porta per automatitzar i optimitzar de manera intel·ligent i a temps real els processos industrials que “ens permetrà arribar a un nivell d'eficiència sense precedents”, destaca Rubio.

Aquesta integració entre el sector de la indústria i el món dels agents d'intel·ligència artificial és "el primer pas de Ditel per combinar hardware, l'especialitat de l'empresa i pel que és coneguda des de fa quaranta anys a la indústria, i el programari, ja que fins ara ens havíem especialitzat només en dispositius".

A partir d'ara, tot l'ecosistema industrial que necessiti controlar dades de corrent, voltatge de cèl·lules de càrrega, i termoparells, entre altres dades, podrà integrar aquest control amb la intel·ligència artificial de manera que hi haurà una comunicació bidireccional a temps real per rebre, analitzar i modificar les configuracions del procés en qualsevol punt que sigui necessari. “La intervenció humana no serà tan necessària per a aquestes feines i els treballadors es podran destinar a àrees més estratègiques” afegeix el copropietari de Ditel, companyia amb 25 treballadors i una facturació anual de 3,5 milions d'euros.