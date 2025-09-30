El BBVA anuncia un dividend per seduir a l'accionista del Banc Sabadell

BBVA ha aprovat un pagament a compte del dividend del 2025 de 32 cèntims bruts per acció, 26 cèntims nets, per als accionistes de l'entitat presidida per Carlos Torres. El BBVA ha comunicat la decisió a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), un moviment que es produeix pocs dies abans d'acabar el termini per acceptar l'opa sobre el Banc Sabadell.
L'últim dia de negociació de les accions del BBVA amb dret a participar en el repartiment és el 4 de novembre, i el termini de pagament de la quantitat a compte del dividend és el 7 de novembre. El BBVA subratlla, però, que en cas que el dia 4 l'opa hagi estat positiva, però no s'hagi liquidat efectivament, la data de pagament de la quantitat a compte s'ajornarà fins tres dies hàbils després de tancar l'oferta sobre el Banc Sabadell.
En un comunicat posterior, els responsables del BBVA han subratllat que el cobrament a compte del dividend el rebran també els accionistes del Banc Sabadell que acudeixin a l'opa. En aquest cas, però, amb l'equació de bescanvi (una acció del BBVA per cada 4,8376 accions del Banc Sabadell, els accionistes de l'entitat presidida per Josep Oliu rebrien 0,06 cèntims d'euros. Subratllen, alhora, que és el pagament a compte "més alt de la història" de l'entitat un 10,3% més que el que va pagar l'any passat, quan va ser de 29 cèntims.